Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве.

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Старт бета-теста электронного бронирования в Дии

Федоров отметил, что тестирование онлайн-услуги происходит успешно, нормативная база уже есть.

По словам министра, когда услуга заработает для всех, сотрудники компаний смогут быстро актуализировать свои данные. А руководители – выбрать сотрудников и забронировать их онлайн.

Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить,

– сказал министр.

Напомним, что 7 июня Кабинет Министров поддержал постановление о цифровизации бронирования военнообязанных через портал Дия. Сообщалось, что это решение имеет целью устранить человеческий фактор и ускорить процесс до часа. Решение по бронированию будет принимать не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах.