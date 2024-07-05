Об этом сообщил руководитель Минцифры Михаил Федоров во время общего собрания IT Ukraine Association в Киеве.
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Старт бета-теста электронного бронирования в Дии
Федоров отметил, что тестирование онлайн-услуги происходит успешно, нормативная база уже есть.
По словам министра, когда услуга заработает для всех, сотрудники компаний смогут быстро актуализировать свои данные. А руководители – выбрать сотрудников и забронировать их онлайн.
Сотрудники смогут в несколько кликов актуализировать свои данные и это уже будет считаться военно-учетным документом. Руководители компаний смогут выбрать сотрудников и забронировать их. Никуда не нужно будет ходить,
– сказал министр.