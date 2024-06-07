Об этом появилась информация в телеграм-канале сервиса Дия вечером 7 июня. Как будет работать бронирование на портале, читайте далее в материале.

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Кабмин поддержал бронирование в Дии

Сегодня, 7 июня, правительство приняло постановление о цифровизации бронирования. В телеграмм-канале сервиса отметили, что разрабатывается услуга, чтобы важные для экономики украинские компании могли забронировать работников на портале Дия.

Услуга в Дии устранит человеческий фактор и ускорит процесс до часа. Решение по бронированию будет принимать не человек, а несколько автоматических проверок в реестрах,

– говорится в сообщении.

Там отметили, что на первом этапе бронирование в Дії будет работать для критически важных предприятий и тех, которые обеспечивают потребности Сил обороны. А уже дальше перечень будет расширяться.

Как будет работать бронирование в Дии:

Руководитель госучреждений, компаний подают списки военнообязанных на бронирование. И удостоверяют заявление электронной подписью. Система онлайн автоматически проверит, предприятие является критически важным, или человек трудоустроен официально и есть ли данные в реестре "Оберіг". Дія пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

В случае, если ответ положительный – у работника обновится информация в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно будет загрузить на портале и при необходимости распечатать.

Если же в бронировании отказали, то руководитель также получит ответ в кабинете на портале.

Михаил Федоров отметил, что ориентировочно услугу запустят в начале июля и добавил, что вскоре будут проводить бета-тест услуги.



Бронирование военнообязанных будет в Дии / Фото Министерства цифровой трансформации

В Дии появилось удостоверение ветерана: что известно

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров 5 июня сообщил, что отныне удостоверение ветерана можно всегда иметь под рукой благодаря приложению Дия.

К категориям лиц, которые могут добавить удостоверение ветерана в Дию, относятся:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны;

участники войны;

пострадавшие участники Революции достоинства;

члены семьи погибшего ветерана войны;

члены семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

Как добавить удостоверение ветерана в Дию – посмотрите здесь.