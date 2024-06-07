Про це з'явилася інформація у телеграм-каналі сервісу Дія ввечері 7 червня. Як працюватиме бронювання на порталі, читайте далі в матеріалі.

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Кабмін підтримав бронювання в Дії

Сьогодні, 7 червня, уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання. В телеграм-каналі сервісу зазначили, що розробляється послуга, аби важливі для економіки українські компанії могли забронювати працівників на порталі Дія.

Послуга в Дії усуне людський фактор та пришвидшить процес до години. Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах,

– йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що на першому етапі бронювання в Дії працюватиме для критично важливих підприємств і тих, які забезпечують потреби Сил оборони. А вже далі перелік буде розширюватися.

Як працюватиме бронювання в Дії:

Керівник держустанов, компаній подають списки військовозобов'язаних на бронювання. І засвідчують заяву електронним підписом. Система онлайн автоматично перевірить, підприємство є критично важливим, чи людина працевлаштована офіційно і чи є дані в реєстрі "Оберіг". Дія надішле сповіщення керівникові про результат розгляду протягом доби.

У випадку, якщо відповідь позитивна – у працівника оновиться інформація в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна буде завантажити на порталі й за потреби роздрукувати.

Якщо ж у бронюванні відмовили, то керівник також отримає відповідь у кабінеті на порталі.

Михайло Федоров наголосив, що орієнтовно послугу запустять на початку липня та додав, що незабаром проводитимуть бета-тест послуги.



Бронювання військовозобов'язаних буде в Дії / Фото Міністерства цифрової трансформації

У Дії з'явилося посвідчення ветерана: що відомо

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 5 червня повідомив, що відтепер посвідчення ветерана можна завжди мати під рукою завдяки додатку Дія.

До категорій осіб, які можуть додати посвідчення ветерана в Дію, належать:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники війни;

постраждалі учасники Революції гідності;

члени сім'ї загиблого ветерана війни;

члени сім'ї загиблого захисника і захисниці України.

Як додати посвідчення ветерана в Дію – перегляньте тут.