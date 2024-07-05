Про це повідомив керівник Мінцифри Михайло Федоров під час загальних зборів IT Ukraine Association у Києві.

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Старт бета-тесту електронного бронювання в Дії

Федоров зазначив, що тестування онлайн-послуги відбувається успішно, нормативна база вже є.

За словами міністра, коли послуга запрацює для всіх, співробітники компаній зможуть швидко актуалізувати свої дані. А керівники – вибрати співробітників та забронювати їх онлайн.

Співробітники зможуть у кілька кліків актуалізувати свої дані й це вже вважатиметься військово-обліковим документом. Керівники компаній зможуть обрати співробітників і забронювати їх. Нікуди не потрібно буде ходити,

— сказав міністр.

Нагадаємо, що 7 червня Кабінет Міністрів підтримав постанову про цифровізацію бронювання військовозобов'язаних через портал Дія. Повідомлялося, що це рішення має на меті усунути людський фактор і пришвидшити процес до години. Рішення з бронювання ухвалюватиме не людина, а кілька автоматичних перевірок у реєстрах.