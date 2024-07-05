Відповідні заходи запроваджують в Україні з 17 липня. Про це попередив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко.

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Скоро військовий квиток на кордоні перевірятимуть у всіх чоловіків 18 – 60

Він нагадав, що 16 липня спливає встановлений законом України № 3633-IX двомісячний термін, протягом якого громадяни України мали стати на військовий облік або уточнити свої військово-облікові дані.

З цим пов’язана і реалізація Державною прикордонною службою України в повному обсязі вимог пункту 17 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 560 від 16 травня 2024 року,

– каже Демченко.

Тому, за його словами, починаючи з 00:00 17 липня прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть в усіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи.

Речник Держприкордонслужби наголосив, що у разі відсутності військово-облікового документа прикордонники відмовлятимуть у перетині державного кордону на виїзд з України.

Також підставою відмови буде наявність у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію.

Зазначається, що у таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції. Водночас категорії осіб, яким згідно з Правилами перетину кордону громадянами України дозволено виїзд з України, на даний час не змінилися.

Зверніть увагу! Громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які мають відстрочку від призову чи виключені з військового обліку за станом здоров’я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки (виключення з військового обліку) або довідки за формою, визначеною у додатку 6 до вищезазначеного Порядку.