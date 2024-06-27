Організатори нелегальних переправ через кордон встановили новий антирекорд. Тепер вони вимагають по 12 000 євро за переведення через кордон однієї особи.

Дивіться також "Кортеж" у складі 4-х мікроавтобусів: на Одещині затримали рекордну кількість ухилянтів

Що відомо про незаконну спробу перетину кордону

Переправляти намагаються одразу великими групами: цього разу ділки зібрали аж 24 чоловіків,

– повідомили в ДПСУ.

Там також зазначили, що вони планували незаконно потрапити до Молдови. Сумарно організатори "переправ" заробили майже 300 тисяч євро.

Однак спроба перетину кордону виявилася невдалою, оскільки "туристи" потрапили в поле зору прикордонників.

Відносно затриманих складено адміністративні протоколи, а організаторів нелегальних переправ наразі розшукують.

До слова, нещодавно ДПСУ також затримали групу ухилянтів, які намагалися переплисти Дністер, щоб потрапити до Молдови. Втім, для одного із чоловіків ця спроба виявилася трагічною – він загинув у водах річки.