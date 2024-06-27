Организаторы нелегальных переправ через границу установили новый антирекорд. Теперь они требуют по 12 000 евро за перевод через границу одного человека.

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Что известно о незаконной попытке пересечения границы

Переправлять пытаются сразу большими группами: на этот раз дельцы собрали аж 24 мужчин,

– сообщили в ГПСУ.

Там также отметили, что они планировали незаконно попасть в Молдову. Суммарно организаторы "переправ" заработали почти 300 тысяч евро.

Однако попытка пересечения границы оказалась неудачной, поскольку "туристы" попали в поле зрения пограничников.

В отношении задержанных составлены административные протоколы, а организаторов нелегальных переправ сейчас разыскивают.

К слову, недавно ГПСУ также задержали группу уклонистов, которые пытались переплыть Днестр, чтобы попасть в Молдову. Впрочем, для одного из мужчин эта попытка оказалась трагической – он погиб в водах реки.