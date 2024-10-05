Для того, чтобы все запустить не хватает изменений в налоговом кодексе. Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат, член комитета ВР по вопросам финансов Галина Васильченко, добавив, что детали трех концепций пока не были озвучены.

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В чем суть экономического бронирования

Сейчас все в руках правительства, которое имеет инструменты, чтобы ввести экономическое бронирование. Этот вопрос требует большой скрупулезности и справедливого подхода.

С одной стороны, понятно, что для того, чтобы иметь ресурсы и возможность оборонять страну – необходима рабочая экономика. Соответственно есть потребность бронирования, сохранения критически важных работников, которые обеспечивают функционирование экономики, уплату налогов, рабочие места.

С другой стороны, мы тоже слышим Генеральный штаб и понимаем, какие есть потребности армии, в частности в людях,

– подчеркнула народный депутат.

Стоит понимать, что экономическое бронирование сейчас существует для критической инфраструктуры, но его планируется расширить по инициативе правительства. Ключевой аспект, который надо учесть, – это то, как обращаться со всеми военнослужащими, которые уже воюют, но в случае введения других критериев бронирования, подлежат ротации.

"Здесь в целом говорится не только о ротации критически важных работников, но и ротации всего войска. Это вопрос к правительству, ведь по его инициативе должен быть разработан соответствующий законодательный механизм, чтобы это было справедливо как для экономики, так и для военнослужащих, которые уже 2,5 года нас защищают", – отметила Галина Васильченко.

Насколько ощутимым будет экономическое бронирование

Сейчас это сложно посчитать, ведь цифр нет ни у Министерства экономики, ни комитета по экономическим вопросам. Но это точно будут дополнительные поступления в государственный бюджет.

Очень хотелось, чтобы это действительно положительно повлияло на экономическую ситуацию и, чтобы этот механизм работал в пределах справедливости,

– добавила народный депутат.

Кроме этого, она заметила, что многие люди критикуют возможность экономического бронирования. Но важно, чтобы был сохранен баланс сил. К тому же экономическое бронирование не является освобождением от армии, от потенциальной возможности быть мобилизованным.

Это лишь временная мера, которая позволяет абсолютно легально, уплатив соответствующие налоги, если ты являешься критически важным работником, – быть временно забронированным. Однако это не означает, что в случае необходимости, человека не смогут мобилизовать.