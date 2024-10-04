Как теперь будет происходить бронирование
Модель экономического бронирования будет внедряться постепенно. Речь идет о переходе от оценки "критичности" предприятия к анализу каждого работника, объясняет нардеп Ярослав Железняк.
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Сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты.
Как отметил Железняк, заместитель министра экономики – Виталий Киндратив сообщил, о стремлении оставить ежемесячную отчетность НДФЛ. При этом сейчас процедура подтверждения зарплаты происходит ежеквартально.
Железняк отметил, что конечная модель бронирования еще не утверждена. По словам нардепа, на рассмотрении сейчас 3 возможных варианта.
Заметьте! Железняк утверждает, что члены комитета "не очень поддерживают" это решение.