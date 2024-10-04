Як тепер відбуватиметься бронювання

Модель економічного бронювання буде впроваджуватись поступово. Йдеться про перехід від оцінки "критичності" підприємства до аналізу кожного працівника, пояснює нардеп Ярослав Железняк.

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Ярослав Железняк Народний депутат України Сказали, що переходять від критичності підприємства до критичності працівника. Начебто на рік, але з щомісячним підтвердженням зарплати.

Як зазначив Железняк, заступник міністра економіки – Віталій Кіндратів повідомив, про прагнення залишити щомісячну звітність ПДФО. При цьому зараз звітування (підтвердження зарплати) відбувається щоквартально.

Железняк зазначив, що кінцева модель бронювання ще не затверджена. За словами нардепа, на розгляді зараз 3 можливі варіанти.

Зауважте! Железняк стверджує, що члени комітету "не дуже підтримують" це рішення.