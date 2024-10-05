Для того, щоб все запустити не вистачає змін у податковому кодексі. Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка, членкиня комітету ВР з питань фінансів Галина Васильченко, додавши, що деталі трьох концепцій поки не були озвучені.

До теми Уникнути мобілізації стане складніше: як працюватиме економічне бронювання

У чому суть економічного бронювання

Наразі все в руках уряду, який має інструменти, щоб запровадити економічне бронювання. Це питання потребує великої скрупульозності й справедливого підходу.

З одного боку, зрозуміло, що для того, аби мати ресурси та можливість обороняти країну – необхідна робоча економіка. Відповідно є потреба бронювання, збереження критично важливих працівників, які забезпечують функціонування економіки, сплату податків, робочі місця.

З іншого боку, ми теж чуємо Генеральний штаб і розуміємо, які є потреби армії, зокрема в людях,

– підкреслила народна депутатка.

Варто розуміти, що економічне бронювання зараз існує для критичної інфраструктури, але його планується розширити за ініціативою уряду. Ключовий аспект, який треба врахувати, – це те, як поводитися з усіма військовослужбовцями, які вже воюють, але у випадку запровадження інших критеріїв бронювання, підлягатимуть ротації.

"Тут загалом мовиться не тільки про ротацію критично важливих працівників, але й ротацію всього війська. Це питання до уряду, адже за його ініціативою має бути розроблено відповідний законодавчий механізм, щоб це було справедливо як для економіки, так і для військовослужбовців, які вже 2,5 роки нас захищають", – наголосила Галина Васильченко.

Наскільки відчутним буде економічне бронювання

Наразі це складно порахувати, адже цифр немає ні в Міністерства економіки, ні комітету з економічних питань. Але це точно будуть додаткові надходження в державний бюджет.

Дуже хотілося, щоб це справді позитивно вплинуло на економічну ситуацію і, щоб цей механізм працював у межах справедливості,

– додала народна депутатка.

Крім цього, вона зауважила, що багато людей критикують можливість економічного бронювання. Але важливо, щоб був збережений баланс сил. До того ж економічне бронювання не є звільненням від війська, від потенційної можливості бути мобілізованим.

Це лише тимчасовий захід, який дозволяє абсолютно легально, сплативши відповідні податки, якщо ти є критично важливим працівником, – бути тимчасово заброньованим. Однак це не означає, що у випадку потреби, людину не зможуть мобілізувати.