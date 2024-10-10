Об этом рассказал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк, передают журналисты Суспильного. Ранее в СМИ появлялась информация о якобы приостановлении бронирования на время аудита.

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Что говорят в Минобороны об аудите и бронировании

Иван Гаврилюк заявил, что в комиссию, которая будет проводить аудит, должны привлечь военных. В случае если предприятие окажется "не критичным для государства", то бронирование пересмотрят.

Заместитель Умерова также отрицает приостановление бронирования, о котором сообщали СМИ. В то же время он отметил, что в Украине сейчас более миллиона забронированных мужчин.

Решение (об аудите – 24 Канал) приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев – рост вдвое,

– сказал заместитель главы Минобороны.

Стоит отметить, что Иван Гаврилюк был одним из тех, кто инициировал аудит критических предприятий на заседание Кабинета Министров.

К слову, ранее СМИ писали, что в Украине якобы приостановили процедуру бронирования украинцев до 15 ноября. Кроме этого, до этого же дня было рекомендовано провести аудит принятых решений о критически важных предприятиях.

Издание также отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство бронированием 1,5 миллиона человек. А инициатором аудита и приостановления бронирования было Минобороны.