Про це розповів перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк, передають журналісти Суспільного. Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про нібито призупинення бронювання на час аудиту.

До теми Процедуру бронювання призупинили: ЗМІ заявили, що причина – обурення Зеленського

Що кажуть у Міноборони про аудит і бронювання

Іван Гаврилюк заявив, що до комісії, яка проводитиме аудит, мають залучити військових. У разі якщо підприємство виявиться "не критичним для держави", то бронювання переглянуть.

Заступник Умєрова також заперечив призупинення бронювання, про яке повідомляли ЗМІ. Водночас він наголосив, що в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків.

Рішення (про аудит – 24 Канал) ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом двох років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців – зростання вдвічі,

– сказав заступник глави Міноборони.

Варто зазначити, що Іван Гаврилюк був одним із тих, хто ініціював аудит критичних підприємств на засідання Кабінету Міністрів.

До слова, раніше ЗМІ писали, що в Україні нібито призупинили процедуру бронювання українців до 15 листопада. Окрім цього, до цього ж дня було рекомендовано провести аудит прийнятих рішень про критично важливі підприємства.

Видання також зазначали, що президент України Володимир Зеленський висловив невдоволення бронюванням 1,5 мільйона осіб. А ініціатором аудиту та призупинення бронювання було Міноборони.