Раніше у Міноборони попереджали про аудит критичних підприємств, однак стверджували, що його проводитимуть без припинення бронювання для громадян.

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Бронювання у Дії тимчасово закрили

Від ранку при спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу "Бронювання працівників", користувач отримує повідомлення із помилкою.