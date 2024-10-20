Раніше у Міноборони попереджали про аудит критичних підприємств, однак стверджували, що його проводитимуть без припинення бронювання для громадян.
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Бронювання у Дії тимчасово закрили
Від ранку при спробі подати заявку на бронювання працівника на сторінці сервісу "Бронювання працівників", користувач отримує повідомлення із помилкою.
Послуга тимчасово закрита. До 15 листопада триватиме аудит заброньованих військовозобовʼязаних. Повідомимо про відновлення сервісу, тож стежте за оновленнями,
– повідомляється при спробі скористатися сервісом бронювання.
Бронювання через Дію тимчасово закрили / скріншот з порталу
Раніше у Міноборони вказували, що рішення про проведення аудиту критичних підприємств ухвалили, бо різко збільшилася кількість заброньованих. Зазначалося, що протягом двох років таких нараховували 540 тисяч людей, а всього за кілька останніх місяців їх кількість зросла вдвічі.
Перед цим ЗМІ писали, що Володимир Зеленський був обурений бронюванням 1,5 мільйона осіб, через що уряд призупинив дію окремих положень щодо визначення критично важливих підприємств до 15 листопада 2024 року.