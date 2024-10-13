Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – Екатерина Черногоренко на своей странице в фейсбуке.

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Отсрочка и онлайн-рекрутинг скоро станут доступны в Резерв+

Екатерина Черногоренко рассказала, что команда из министерства сделала лучший сервис для взаимодействия военнообязанных и государства. Скоро там также должны появиться возможность оформить отсрочку и онлайн-рекрутинг.

Кроме того, заместитель главы Минобороны показала, как именно будет выглядеть в приложении оформление бронирования от мобилизации.



Как будет выглядеть бронирование в Резерв+ / Фото из фейсбука Екатерины Черногоренко

Главное, это никогда не сдаваться и верить в свой продукт,

– написала Черногоренко.

Она также поблагодарила команду, с которой работала, а именно Министра обороны Украины Рустема Умерова, Генеральному штабу ВСУ, Министерству цифровой трансформации Украины и СЕО рекрутинговой платформы Lobby X Владиславу Грезеву.

К слову, ранее Черногоренко анонсировала, что возможность сделать онлайн-отсрочку и податься на рекрутинг в Резерв+ должна появиться примерно в ноябре. Оформление отсрочки онлайн станет возможным благодаря интеграции Резерв + с государственными реестрами и сервисами.

Стоит отметить, что пока что эта категория будет доступна не для всех, а только для многодетных родителей, студентов дневной формы обучения и людей с инвалидностью.