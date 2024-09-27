Об этом во время пресс-конференции на IT Arena 2024 сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, передает 24 Канал. Сейчас продолжаются работы над нормативной базой.

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Когда в Резерв+ появятся три формы отсрочки

Как рассказала Екатерина Черногоренко на пресс-конференции, уже в начале ноября в "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочек, чтобы лишний раз не приходить в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и не писать заявление.

А именно речь идет об отсрочках для студентов, которые получают образование, людей с инвалидностью, а также многодетных. Поэтому по состоянию на сейчас Министерство обороны Украины работает над изменениями в нормативной базе.

Накануне, она рассказала, что в ведомстве работают над Резерв+, Армия+ и DELTA. Она тогда анонсировала, что первый из них ожидает несколько очень запрашиваемых сервисов со стороны пользователей. Это и отсрочки, и онлайн-рекрутинг.

В то же время в Армии+, по словам заместителя Министра обороны, в конце сентября – начале октября запустят новый модуль онлайн-обучения вместе с нашими партнерами и Генштабом.