Адвокат Татьяна Даниленко объяснила, что грозит за нарушение правил мобилизации в Украине. Об этом правозащитница рассказала в комментарии "РБК-Украина".

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Ответственность за нарушение правил мобилизации

Даниленко отметила, что протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК и СП, Центрального управления или региональных органов СБУ (в части правонарушений, совершенных военнообязанными или резервистами, которые находятся в запасе СБУ).

Если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия будучи надлежащим образом уведомленным о дате, время и место вызова, и при наличии в ТЦК и СП подтверждающих документов о получении лицом такого вызова (часть 5 статьи 258 КУоАП),

– сказала адвокат.

Также отметила, что штрафы могут накладываться без присутствия нарушителя. Соответствующее постановление должно быть оплачено в течение 15 дней.

В случае неуплаты, дело передается в исполнительную службу. После штраф взимается уже в двойном размере.

Кстати, админвзыскания могут быть наложены в течение 3 месяцев с момента выявления правонарушения. Однако, не позднее чем через год с его совершения.

Если штраф выдается безосновательно, его можно обжаловать в суде по месту регистрации или в месте пребывания ТЦК и СП, подав административный иск.