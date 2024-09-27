Адвокатка Тетяна Даниленко пояснила, що загрожує за порушення правил мобілізації в Україні. Про це правозахисниця розповіла у коментарі "РБК-Україна".

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Відповідальність за порушення правил мобілізації

Даниленко зауважила, що протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК та СП, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов'язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ).

Якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття бувши належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП підтвердних документів про отримання особою такого виклику (частина 5 статті 258 КУпАП),

– сказала адвокатка.

Також зазначила, що штрафи можуть накладатися без присутності порушника. Відповідна постанова повинна бути сплачена упродовж 15 днів.

У разі несплати, справа передається до виконавчої служби. Опісля штраф стягується вже в подвійному розмірі.

До речі, адмінстягнення можуть бути накладені впродовж 3 місяців із моменту виявлення правопорушення. Однак, не пізніше ніж через рік з його вчинення.

Якщо штраф видається безпідставно, його можна оскаржити в суді за місцем реєстрації чи в місці перебування ТЦК та СП, подавши адміністративний позов.