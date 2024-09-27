Про це під час пресконференції на IT Arena 2024 повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, передає 24 Канал. Зараз тривають роботи над нормативною базою.

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Коли в Резерв+ з'являться три форми відстрочки

Як розповіла Катерина Черногоренко на пресконференції, вже на початку листопада в "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок, аби зайвий раз не приходити до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й не писати заяву.

А саме йдеться про відстрочки для студентів, які здобувають освіту, людей з інвалідністю, а також багатодітних. Тож станом на зараз Міністерство оборони України працює над змінами в нормативній базі.

Напередодні, вона розповіла, що у відомстві працюють над Резерв+, Армія+ і DELTA. Вона тоді анонсувала, що перший з них очікує декілька дуже запитуваних сервісів з боку користувачів. Це і відстрочки, і онлайн-рекрутинг.

Водночас в Армії+, за словами заступниці Міністра оборони, наприкінці вересня – напочатку жовтня запустять новий модуль онлайн-навчання разом з нашими партнерами та Генштабом.