Критерии, которые позволяют отнести предприятие к критическим, разнообразны: от уплаты налогов до уровня прибыли. Железное бронирование до 100 процентов сотрудников имеют исполнители грантовых проектов по заказу партнеров, пишет "Судебно-юридическая газета".

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Проверка "критичности"

Как отмечено в новом постановлении Кабмина, по результатам проведенной проверки орган принимает одно из следующих решений:

о несоответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядке, а также отменяет их статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период;

о соответствии предприятия, учреждения, организации критериям, указанным в пункте 2 настоящих Критериев и порядке, и определение их критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Соответствующие изменения внесены постановлением от 22 октября 2024 года №1204 в Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными.

Кстати, в Украине до конца года планируют ликвидировать МСЭК.