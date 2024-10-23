Президент Украины поручил ликвидировать МСЭК до конца 2024 года. На днях она оказалась в центре нескольких скандалов по оформлению инвалидности.

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Что известно о ликвидации МСЭК

Медико-социальная экспертиза должна проходить прозрачно и справедливо и быть ориентированной на человека. Коррупции и злоупотреблениям в ней не должно быть места.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Он отметил, что абсолютно поддерживает решение СНБО о ликвидации медико-социальных экспертных комиссий.

Вместо этого введут цифровую европейскую модель. Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Также рассказал, что поручил министру здравоохранения не позднее 1 ноября внести все необходимые нормативные документы и законопроекты на рассмотрение Кабинета Министров, чтобы завершить реформирование МСЭК.