Президент України доручив ліквідувати МСЕК до кінця 2024 року. Днями вона опинилась у центрі кількох скандалів щодо оформлення інвалідності.

Дивіться також Процес не може зупинитися, – нардеп назвав ключове завдання на тлі скандалів з МСЕК

Що відомо про ліквідацію МСЕК

Медико-соціальна експертиза має проходити прозоро і справедливо та бути орієнтованою на людину. Корупції та зловживанням в ній не має бути місця.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Він наголосив, що абсолютно підтримує рішення РНБО про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Натомість запровадять цифрову європейську модель. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Також розповів, що доручив міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, аби завершити реформування МСЕК.

Усе розпочалося з того, що 4 жовтня в голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи знайшли мільйони доларів. Під час обшуків у квартирі за місцем проживання, а також за місцем роботи в очільниці Хмельницької обласної МСЕК виявили значні кошти. У сина також відбулися обшуки, оскільки він обіймає посаду в обласному управлінні Пенсійного фонду.