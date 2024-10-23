Такое мнение 24 Каналу высказал народный депутат Ярослав Юрчишин, отметив, что несмотря на все ключевой задачей остается процесс работы с теми, кто имеет статус инвалидности. Сосредоточиться сейчас нужно именно на этом, ведь люди могут ожидать такой статус долгое время.

Ключевая задача на фоне скандалов с МСЭК

По словам народного депутата, человека должны работать в системе, где есть не только контроль от власти, но и общественный контроль. Властная вертикаль, к сожалению, подвергается коррупции во всех странах мира, особенно экономически нестабильных и тех, где идет война.

Важно, чтобы организации людей с ограниченными возможностями имели возможность надзора над этой системой. Примером такого является система ProZorro, создана для государственных закупок. Однако понятно, что ни одна система не может быть идеальной.

Я бы сконцентрировался на четко выраженном риске. Весь этот "хайп" с отменой проверками забывает ключевое – у нас сейчас ежедневно люди получают ранения, не только военные, но и гражданские. Люди возвращаются из плена с травмами. Мы не имеем права откладывать помощь им и предоставление им статуса,

– подчеркнул Юрчишин.

Есть случаи, когда человек может ожидать подтверждения статуса по инвалидности очень долгое время из-за того, что система просто не срабатывает, то есть не загружается. Теперь до 31 декабря МСЭК фактически перестанет работать.

Справка. В октябре разгорелся скандал с фиктивными инвалидностями, связанными с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой, прокурорами и другими чиновниками. 11 октября главы медико-социальной экспертизы Ровенской области получили официальное предостережение. После обысков и ряда увольнений Зеленский провел заседание СНБО, где приняли решение по МСЭК. Больше о ситуации можно прочитать по ссылке.

Народный депутат отметил, что сейчас ключевой задачей Министерства здравоохранения Украины является то, чтобы процесс не остановился. Верховная Рада и профильный комитет по вопросам здравоохранения возьмет ситуацию на парламентский контроль.

Медико-социальные экспертные комиссии были коррумпированы и предоставляли фиктивные справки об инвалидности за взятки. С другой стороны – они закрывали функцию работы с теми, кто имеет статус инвалидности. Второй процесс не может остановиться,

– подчеркнул Юрчишин.

Он пояснил, что несмотря на то, что Украина сейчас имеет целью создать замечательную европейскую систему, ее пока нет. В то же время создать цифровую систему меньше, чем за 3 месяца нереально.