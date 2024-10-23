22 октября президент Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК с 31 декабря. Перед этим глава государства провел заседание СНБО по скандалу с фальшивыми справками об инвалидности.

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Дополнительное наказание для руководства МСЭК

Глава Минздрава Виктор Ляшко высказал свою позицию относительно будущего должностных лиц МСЭК. По его мнению, руководство ведомства не должно больше занимать никаких руководящих должностей в учреждениях здравоохранения.

Вопрос в том, есть ли такие юридические механизмы. Я изучу и об этом сообщу,

- отметил Ляшко.

Также он сообщил о намерении ликвидировать Центральную МСЭК до конца недели. Ранее правительство поручило ему внести все необходимые документы для завершения реформы ликвидации ведомства и внедрения новой модели.

Кроме этого, Ляшко уволил руководство центральной экспертной комиссии и руководителей профильного департамента Минздрава, которое отвечает за координацию деятельности МСЭК.

Напомним, что Владимир Зеленский сообщил, что в Украине зафиксировали сотни эпизодов нарушений на разных уровнях из-за нечестной работы Медико-социальной экспертной комиссии.

Ранее произошло разоблачение руководительницы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы, которая оформила фальшивые инвалидности нескольким десяткам прокурорам Хмельницкой области.