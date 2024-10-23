22 жовтня президент Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК із 31 грудня. Перед цим глава держави провів засідання РНБО щодо скандалу із фальшивими довідками про інвалідність.

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Додаткове покарання для керівництва МСЕК

Очільник МОЗ Віктор Ляшко висловив свою позицію щодо майбутнього посадовців МСЕК. На його думку, керівництво відомства не повинно більше займати жодних керівних посад в закладах охорони здоров'я.

Питання в тому, чи є такі юридичні механізми. Я вивчу і про це повідомлю,

— зазначив Ляшко.

Також він повідомив про намір ліквідувати Центральну МСЕК до кінця тижня. Раніше уряд доручив йому внести всі необхідні документи для завершення реформи ліквідації відомства та запровадження нової моделі.

Окрім цього, Ляшко звільнив керівництво центральної експертної комісії та очільників профільного департаменту МОЗ, яке відповідає за координацію діяльності МСЕК.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський повідомив, що в Україні зафіксували сотні епізодів порушень на різних рівнях через нечесну роботу Медико-соціальної експертної комісії.

Раніше сталося викриття керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи, яка оформила фальшиві інвалідності кільком десяткам прокурорам Хмельниччини.