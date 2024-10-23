Критерії, які надають змогу зарахувати підприємство до критичних, є різноманітними: від сплати податків до рівня прибутку. Залізне бронювання до 100 відсотків співробітників мають виконавці грантових проектів на замовлення партнерів, пише "Судово-юридична газета".

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Перевірка "критичності"

Як зазначено в новій постанові Кабміну, за результатами проведеної перевірки орган ухвалює одне з таких рішень:

про невідповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, а також скасовує їх статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

про відповідність підприємства, установи, організації критеріям, зазначеним у пункті 2 цих Критеріїв та порядку, і визначення їх критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Відповідні зміни внесені постановою від 22 жовтня 2024 року № 1204 до Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими.

До слова, в Україні до кінця року планують скасувати МСЕК.