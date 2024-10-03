Крім того, закон дозволив оформлювати бронювання через сервіс Дія. 24 Канал розповідає, хто може отримати бронювання від мобілізації.
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Кому належить бронь від мобілізації
З моменту набуття чинності закону про мобілізацію було визначено нові категорії військовозобов'язаних, які матимуть право на бронь від призову:
- народні депутати та їхні помічники;
- бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;
- державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та Кабінету Міністрів.
У цілому, бронювання доступне для співробітників важливих для функціонування та оборони держави підприємств.
На відстрочку можуть розраховувати працівники наступних структур:
- поліція;
- рятувальна служба;
- органи державної влади та місцевого самоврядування;
- компанії зі сфери медіа та культури;
- виробники товарів для армії;
- підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;
- підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;
- інші критично важливі для української економіки підприємства.
Правила бронювання для звичайних підприємств є однаковими: можливо забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше ніж на 6 місяців. Після цього терміну необхідно продовжувати відстрочку.
Проте існують винятки. Обмеження на кількість заброньованих співробітників не поширюється на такі компанії:
- підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;
- підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;
- підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;
- підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;
- працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;
- Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;
- установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.
Зверніть увагу! Якщо підприємство вважається критично важливим для економіки країни, бронювання надається на 12 місяців.
Хто має право на бронь
Не всіх співробітників можна забронювати, а лише тих, хто офіційно працевлаштований.
Для отримання броні від мобілізації працівник має відповідати двом вимогам:
- працює на підставі трудового договору або трудового контракту;
- перебуває на військовому обліку.
Зауважимо, що бронювання від мобілізації не поширюється на ФОПів, та фахівців, які працюють за гіг-контрактами. Це пов'язано з тим, що Міністерство оборони їхніх спеціальностей.
Як підприємства можуть забронювати співробітників
Підприємства можуть бронювати своїх працівників, якщо відповідають принаймні трьом критеріям:
- є резидентами "Дія.Сіті";
- мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;
- сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;
- не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;
- мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;
- включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.
Якщо підприємство відповідає хоча б трьом критеріям одночасно, воно надсилає до Міністерства економіки та Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання.
Генштаб ухвалює рішення протягом трьох робочих днів і повідомляє ТЦК. Після цього кожному заброньованому співробітнику видається документ, що підтверджує відстрочку. Рекомендується завжди мати цей документ при собі та надавати його на вимогу представників ТЦК.
Як працює електронне бронювання
В Україні також діє система бронювання від мобілізації через Дію. Вона функціонує наступним чином:
- керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписується електронним підписом;
- система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування;
- протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки;
- у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.
Виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія і за необхідності роздрукувати.