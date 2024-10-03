Крім того, закон дозволив оформлювати бронювання через сервіс Дія. 24 Канал розповідає, хто може отримати бронювання від мобілізації.

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Кому належить бронь від мобілізації

З моменту набуття чинності закону про мобілізацію було визначено нові категорії військовозобов'язаних, які матимуть право на бронь від призову:

народні депутати та їхні помічники;

бенефіціарні власники підприємств критичної важливості;

державні службовці, задіяні в аналітиці законопроєктів або підтримці роботи інформаційно-комунікаційних технологій Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

У цілому, бронювання доступне для співробітників важливих для функціонування та оборони держави підприємств.

На відстрочку можуть розраховувати працівники наступних структур:

поліція;

рятувальна служба;

органи державної влади та місцевого самоврядування;

компанії зі сфери медіа та культури;

виробники товарів для армії;

підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси;

підприємства, яким встановлено мобілізаційні завдання;

інші критично важливі для української економіки підприємства.

Правила бронювання для звичайних підприємств є однаковими: можливо забронювати не більше 50% військовозобов'язаних співробітників і не довше ніж на 6 місяців. Після цього терміну необхідно продовжувати відстрочку.

Проте існують винятки. Обмеження на кількість заброньованих співробітників не поширюється на такі компанії:

підприємства паливно-енергетичного комплексу (та їхні підрядники), що забезпечують безперебійне функціонування енергетики України;

підприємства, які забезпечують функціонування комунікаційних мереж та аварійні роботи в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та м. Києві;

підприємства, яким надано гранти на розвиток інновацій та технологій для потреб оборони;

підприємства, що виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд;

працівники ООН, дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій, які визнані критично важливими для функціонування економіки;

Товариство Червоного Хреста України та інші українські неурядові гуманітарні неурядові організації;

установи та організації, до складу яких входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю.

Зверніть увагу! Якщо підприємство вважається критично важливим для економіки країни, бронювання надається на 12 місяців.

Хто має право на бронь

Не всіх співробітників можна забронювати, а лише тих, хто офіційно працевлаштований.

Для отримання броні від мобілізації працівник має відповідати двом вимогам:

працює на підставі трудового договору або трудового контракту;

перебуває на військовому обліку.

Зауважимо, що бронювання від мобілізації не поширюється на ФОПів, та фахівців, які працюють за гіг-контрактами. Це пов'язано з тим, що Міністерство оборони їхніх спеціальностей.

Як підприємства можуть забронювати співробітників

Підприємства можуть бронювати своїх працівників, якщо відповідають принаймні трьом критеріям:

є резидентами "Дія.Сіті";

мінімальна сума податків, сплачених державі, перевищує еквівалент 1,5 млн євро за податковий рік;

сума надходжень в іноземній валюті (окрім кредитів і позик) за звітний податковий рік перевищує 32 млн євро;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ;

мають розмір зарплат не нижче середніх по регіону;

включені до переліку об'єктів державної власності або важливих для забезпечення потреб територіальної громади.

Якщо підприємство відповідає хоча б трьом критеріям одночасно, воно надсилає до Міністерства економіки та Генштабу список військовозобов'язаних співробітників для бронювання.

Генштаб ухвалює рішення протягом трьох робочих днів і повідомляє ТЦК. Після цього кожному заброньованому співробітнику видається документ, що підтверджує відстрочку. Рекомендується завжди мати цей документ при собі та надавати його на вимогу представників ТЦК.

Як працює електронне бронювання

В Україні також діє система бронювання від мобілізації через Дію. Вона функціонує наступним чином:

керівник подає перелік співробітників для бронювання та підписується електронним підписом;

система звіряє дані з відомостями системи "Оберіг" і перевіряє факт офіційного працевлаштування;

протягом доби "Дія" повідомляє керівника про результати перевірки;

у разі позитивного рішення військовозобов'язаного автоматично переводять на спеціальний військовий облік на строк дії бронювання.

Виписку про бронювання можна буде завантажити на порталі Дія і за необхідності роздрукувати.