Відтепер вручати повістки можуть не лише працівники ТЦК та СП. Це визначено Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

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Хто і де може вручити повістку

Відповідно до чинного законодавства, усі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними й повинні були оновити свої облікові дані протягом 2 місяців. Нині ж триває загальна мобілізація, через війну, розв'язану Росією. Військовозобов'язаним можуть вручити повістку, щоб пройти ВЛК чи з'явитися до ТЦК.

Загалом, повістки можуть вручати:

представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)

представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)

роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);

керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);

управителі багатоквартирних будинків (ОСББ).

Водночас особа, яка вручає повістку, на вимогу військовозобов'язаних зобов'язана назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення.

Вручати повістки можуть за місцем проживання, робити, на вулиці, громадських місцях чи на блокпостах. Однак, документ з викликом до ТЦК має бути відповідно заповнений. Згідно з законодавством, у повістці обов'язково повинні зазначити: