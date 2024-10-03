Відтепер вручати повістки можуть не лише працівники ТЦК та СП. Це визначено Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.
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Хто і де може вручити повістку
Відповідно до чинного законодавства, усі чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними й повинні були оновити свої облікові дані протягом 2 місяців. Нині ж триває загальна мобілізація, через війну, розв'язану Росією. Військовозобов'язаним можуть вручити повістку, щоб пройти ВЛК чи з'явитися до ТЦК.
Загалом, повістки можуть вручати:
- представники ТЦК, органу СБУ та підрозділу Служби зовнішньої розвідки (залежно від того, де військовозобов'язаний перебуває на обліку)
- представники органу місцевого самоврядування (сільських, селищних рад та міських виконкомів)
- роботодавець (керівник підприємства, де працює військовозобов'язаний);
- керівники навчальних закладів (за наявності розпорядження ТЦК);
- управителі багатоквартирних будинків (ОСББ).
Водночас особа, яка вручає повістку, на вимогу військовозобов'язаних зобов'язана назвати свої прізвища, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення.
Вручати повістки можуть за місцем проживання, робити, на вулиці, громадських місцях чи на блокпостах. Однак, документ з викликом до ТЦК має бути відповідно заповнений. Згідно з законодавством, у повістці обов'язково повинні зазначити:
- прізвище, ім'я та по батькові та дата народження громадянина, якому адресована повістка;
- найменування територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що видав повістку;
- мета виклику до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
- місце, день і час явки за викликом;
- підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки та про обов'язок повідомити про причини неявки.