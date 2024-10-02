Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. QR-код надасть всю необхідну інформацію про військовозобов'язаного.

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QR-код буде приходити у "Резерв+"

QR-код, розміщений на кожній повістці, дозволить через застосунок "Резерв+" миттєво перевірити чинність документа. В застосунку з’явиться сканер, яким цей код можна буде відсканувати, щоб отримати інформацію, зокрема:

чинність повістки;

дату та номер документа;

ТЦК, який видав повістку;

ім’я особи, яка підписала документ;

призначення повістки (уточнення даних, направлення на ВЛК, бойова повістка) та інші деталі.

Нагадаємо, що на сайтах з пошуку роботи з'явилися вакансії з можливістю бронювання від армії. Це дозволяє легко знайти такі пропозиції роботи й швидко відгукнутися на них. Окрім цього, такі вакансії міститимуть відповідну позначку "Бронювання". Також вона відображатиметься окремим зеленим бейджем, аби пошук став ще простішим.