Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. QR-код предоставит всю необходимую информацию о военнообязанном.
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QR-код будет приходить в "Резерв+"
QR-код, размещен на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить силу документа. В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:
- действие повестки;
- дату и номер документа;
- ТЦК, который выдал повестку;
- имя лица, которое подписало документ;
- назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.
Напомним, что на сайтах по поиску работы появились вакансии с возможностью бронирования от армии. Это позволяет легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них. Кроме этого, такие вакансии будут содержать соответствующую отметку "Бронирование". Также она будет отображаться отдельным зеленым бейджем, чтобы поиск стал еще проще.