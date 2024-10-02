Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко. QR-код предоставит всю необходимую информацию о военнообязанном.

Смотрите также "Законная процедура": в какой из областей начали рассылать повестки Укрпочтой

QR-код будет приходить в "Резерв+"

QR-код, размещен на каждой повестке, позволит через приложение "Резерв+" мгновенно проверить силу документа. В приложении появится сканер, которым этот код можно будет отсканировать, чтобы получить информацию, в частности:

действие повестки;

дату и номер документа;

ТЦК, который выдал повестку;

имя лица, которое подписало документ;

назначение повестки (уточнение данных, направление на ВВК, боевая повестка) и другие детали.

Напомним, что на сайтах по поиску работы появились вакансии с возможностью бронирования от армии. Это позволяет легко найти такие предложения работы и быстро откликнуться на них. Кроме этого, такие вакансии будут содержать соответствующую отметку "Бронирование". Также она будет отображаться отдельным зеленым бейджем, чтобы поиск стал еще проще.