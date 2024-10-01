Про це заявила Херсонська ОВА у фейсбуці. Заступниця начальника наголосила, що розсилання повісток Укрпоштою – це законна процедура.

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Повістки Укрпоштою

Ольга Малярчук провела нараду з заступником начальника обласного ТЦК Олександром Самотеєм і директором з розвитку мережі Миколаївського й Херсонського регіонів АТ "Укрпошта" Володимиром Очеретнюком.

На ній обговорили механізм формування й надсилання повісток сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

В ОВА зауважили, що повістки з електронними підписами начальників ТЦК та СП, містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду. Їх друкує Укрпошта й надсилає за домашніми адресами військовозобов'язаних.

Розсилання повісток Укрпоштою є законною процедурою, що має забезпечити своєчасний виклик військовозобов'язаних до військкоматів та покращити мобілізаційну кампанію,

– підкреслила заступниця начальника Херсонської ОВА.

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Зверніть увагу! В ОВА наголосили, що військовозобов'язаний повинен з'явитися до ТЦК протягом 14 днів з моменту отримання повістки. Якщо громадянин не з'являється, його притягують до адміністративної відповідальності, а ТЦК передає дані до поліції для розшуку.