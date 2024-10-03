Отныне вручать повестки могут не только работники ТЦК и СП. Это определено Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

К теме Скоро введут: Минобороны тестирует новые повестки с QR-кодом

Кто и где может вручить повестку

Согласно действующему законодательству, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет являются военнообязанными и должны были обновить свои учетные данные в течение 2 месяцев. Сейчас же продолжается всеобщая мобилизация, из-за войны, развязанной Россией. Военнообязанным могут вручить повестку, чтобы пройти ВВК или явиться в ТЦК.

В общем, повестки могут вручать:

представители ТЦК, органа СБУ и подразделения Службы внешней разведки (в зависимости от того, где военнообязанный состоит на учете)

представители органа местного самоуправления (сельских, поселковых советов и городских исполкомов)

работодатель (руководитель предприятия, где работает военнообязанный);

руководители учебных заведений (при наличии распоряжения ТЦК);

управляющие многоквартирных домов (ОСМД).

В то же время лицо, которое вручает повестку, по требованию военнообязанных обязано назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, а также показать служебное удостоверение.

Вручать повестки могут по месту жительства, делать, на улице, общественных местах или на блокпостах. Однако, документ с вызовом в ТЦК должен быть соответственно заполнен. Согласно законодательству, в повестке обязательно должны указать: