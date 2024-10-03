Кроме того, закон разрешил оформлять бронирование через сервис Дія. 24 Канал рассказывает, кто может получить бронирование от мобилизации.

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Кому принадлежит бронь от мобилизации

С момента вступления в силу закона о мобилизации были определены новые категории военнообязанных, которые будут иметь право на бронь от призыва:

народные депутаты и их помощники;

бенефициарные владельцы предприятий критической важности;

государственные служащие, задействованы в аналитике законопроектов или поддержке работы информационно-коммуникационных технологий Верховной Рады и Кабинета Министров.

В целом, бронирование доступно для сотрудников важных для функционирования и обороны государства предприятий.

На отсрочку могут рассчитывать работники следующих структур:

полиция;

спасательная служба;

органы государственной власти и местного самоуправления;

компании из сферы медиа и культуры;

производители товаров для армии;

предприятия, которые производят и ремонтируют товары военного назначения, технику, боеприпасы;

предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;

другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Правила бронирования для обычных предприятий одинаковы: возможно забронировать не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше чем на 6 месяцев. После этого срока необходимо продлевать отсрочку.

Однако существуют исключения. Ограничение на количество забронированных сотрудников не распространяется на такие компании:

предприятия топливно-энергетического комплекса (и их подрядчики), обеспечивающие бесперебойное функционирование энергетики Украины;

предприятия, которые обеспечивают функционирование коммуникационных сетей и аварийные работы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях и г. Киеве;

предприятия, которым предоставлены гранты на развитие инноваций и технологий для нужд обороны;

предприятия, выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

работники ООН, дипломатических учреждений, представительств международных организаций, которые признаны критически важными для функционирования экономики;

Общество Красного Креста Украины и другие украинские неправительственные гуманитарные неправительственные организации;

учреждения и организации, в состав которых входят штатные сборные команды олимпийских, неолимпийских видов спорта и спорта лиц с инвалидностью.

Обратите внимание! Если предприятие считается критически важным для экономики страны, бронирование предоставляется на 12 месяцев.

Кто имеет право на бронь

Не всех сотрудников можно забронировать, а только тех, кто официально трудоустроен.

Для получения брони от мобилизации работник должен соответствовать двум требованиям:

работает на основании трудового договора или трудового контракта;

состоит на воинском учете.

Заметим, что бронирование от мобилизации не распространяется на ФЛП, и специалистов, работающих по гиг-контрактам. Это связано с тем, что Министерство обороны их специальностей.

Как предприятия могут забронировать сотрудников

Предприятия могут бронировать своих работников, если соответствуют по крайней мере трем критериям:

являются резидентами "Дія.Сіті";

минимальная сумма налогов, уплаченных государству, превышает эквивалент 1,5 млн евро за налоговый год;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и займов) за отчетный налоговый год превышает 32 млн евро;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ;

имеют размер зарплат не ниже средних по региону;

включены в перечень объектов государственной собственности или важных для обеспечения потребностей территориальной общины.

Если предприятие соответствует хотя бы трем критериям одновременно, оно направляет в Министерство экономики и Генштаб список военнообязанных сотрудников для бронирования.

Генштаб принимает решение в течение трех рабочих дней и сообщает ТЦК. После этого каждому забронированному сотруднику выдается документ, подтверждающий отсрочку. Рекомендуется всегда иметь этот документ при себе и предоставлять его по требованию представителей ТЦК.

Как работает электронное бронирование

В Украине также действует система бронирования от мобилизации через Дію. Она функционирует следующим образом:

руководитель подает перечень сотрудников для бронирования и подписывается электронной подписью;

система сверяет данные со сведениями системы "Оберіг" и проверяет факт официального трудоустройства;

в течение суток "Дія" сообщает руководителю о результатах проверки;

в случае положительного решения военнообязанного автоматически переводят на специальный воинский учет на срок действия бронирования.

Выписку о бронировании можно будет загрузить на портале "Дія" и при необходимости распечатать.