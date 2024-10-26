Об этом сообщается в указе Президента № 64/2022. Во время действия военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет за пределы Украины запрещается.

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Кто не сможет выезжать за границу

Документы для выезда за границу проверяют сотрудники Госпогранслужбы при пересечении государственной границы Украины. В частности представители ГПСУ имеют право проверять военно-учетные документы мужчин мобилизационного возраста во время прохождения пограничного контроля и в пограничной полосе.

Согласно законодательству, выезд за границу из Украины запрещен для таких категорий граждан:

Мужчины, которые являются военнообязанными, но не имеют оснований для выезда за границу. Это касается тех мужчин, которые не относятся ни к одной из указанных выше исключительных ситуаций.

Мужчины, которые получили повестку на мобилизацию. Это касается тех мужчин, которые должны явиться в военкомат и выполнить свой воинский долг.

Женщины, которые получили повестку на мобилизацию.

Кто может выехать за границу из Украины

По действующему законодательству, выезд за границу из Украины возможен для таких категорий граждан: