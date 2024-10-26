Про це повідомляється в указі Президента № 64/2022. Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється.

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Хто не зможе виїжджати за кордон

Документи для виїзду за кордон перевіряють співробітники Держприкордонслужби під час перетину державного кордону України. Зокрема представники ДПСУ мають право перевіряти війсково-облікові документи чоловіків мобілізаційного віку під час проходження прикордонного контролю та у прикордонній смузі.

Згідно із законодавством, виїзд за кордон з України заборонений для таких категорій громадян:

Чоловіки, які є військовозобов’язаними, але не мають підстав для виїзду за кордон. Це стосується тих чоловіків, які не належать до жодної з зазначених вище виняткових ситуацій.

Чоловіки, які отримали повістку на мобілізацію. Це стосується тих чоловіків, які повинні з’явитися до військкомату та виконати свій військовий обов’язок.

Жінки, які отримали повістку на мобілізацію.

Хто може виїхати за кордон з України

За чинним законодавством, виїзд за кордон з України можливий для таких категорій громадян: