Нефтяная отрасль сталкивается с трудностями

Причиной стали серьезные финансовые убытки, вызванные ограничением экспорта, ростом цен на нефть и высокой стоимостью кредитов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Учитывая это можно говорить о кризисе в российской нефтеперерабатывающей отрасли, которая страдает от атак украинских дронов, западных санкций, заставляющих продавать топливо со скидкой, и высоких процентных ставок.

Интересно! Сокращение производства топлива снижает объемы экспорта и прибыли компаний, что негативно влияет на наполнение государственного бюджета.

Это происходит на фоне высокой инфляции и нестабильности на энергетических рынках, где уже наблюдается низкий спрос.

О каких убытках идет речь

Наибольшие убытки понесли менее технологические российские нефтеперерабатывающие заводы, которые не занимаются производством премиальных видов топлива.

За последние несколько месяцев второй половины 2024 года их потери достигли 102 долларов на каждую метрическую тонну продукции.

К слову! В России насчитывается около 30 крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов, а также ряд малых предприятий, общая мощность которых позволяет перерабатывать 5,5 миллиона баррелей нефти ежедневно.