Нафтова галузь постає перед труднощами

Причиною стали серйозні фінансові збитки, спричинені обмеженням експорту, зростанням цін на нафту та високою вартістю кредитів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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З огляду на це можна говорити про кризу в російській нафтопереробній галузі, яка потерпає від атак українських дронів, західних санкцій, що змушують продавати паливо зі знижкою, і високих відсоткових ставок.

Цікаво! Скорочення виробництва пального знижує обсяги експорту та прибутки компаній, що негативно впливає на наповнення державного бюджету.

Це відбувається на тлі високої інфляції та нестабільності на енергетичних ринках, де вже спостерігається низький попит.

Про які збитки йдеться

Найбільших збитків зазнали менш технологічні російські нафтопереробні заводи, які не займаються виробництвом преміальних видів пального.

За останні кілька місяців другої половини 2024 року їхні втрати досягли 102 доларів на кожну метричну тонну продукції.

До слова! У Росії нараховується близько 30 великих і середніх нафтопереробних заводів, а також низка малих підприємств, загальна потужність яких дозволяє переробляти 5,5 мільйона барелів нафти щодня.