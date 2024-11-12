Закрытый доступ к данным

Россия приказала скрывать некоторые данные по нефти, газа и федерального бюджета после начала полномасштабного вторжения. Банки тоже должны сократить объемы публичной информации, чтобы не допустить санкций со стороны Запада, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Владимир Путин издал указ, который меняет требования к раскрытию информации для публичных компаний, акции которых котируются на российской фондовой бирже. Традиционно эти компании должны раскрывать финансовые результаты, детали значительных сделок и другую важную информацию. Однако новый указ освобождает от этих обязательств определенные проекты, которыми управляет "Новатэк", включая "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ 2", которые находятся под санкциями.

Напомним! В октябре Новатэк остановил коммерческие операции на первой и единственной действующей линии своего проекта "Арктик СПГ 2" и не планирует возобновлять ее работу в течение зимы.

В ноябре 2023 года уже был составлен список компаний, которым разрешено ограничивать раскрытие информации. Среди них крупнейшая нефтедобывающая компания России Роснефть и ее подразделения.