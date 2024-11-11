Официальный курс 11 ноября

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,29 гривны. То есть цена валюты снизилась на 6 копеек против 8 ноября.

Читайте также: МВФ начал новую миссию на территории Украины

WhiteBIT сохраняет 96% цифровых активов на холодных кошельках. Криптобиржа также использует Web Application Firewall (WAF) для выявления и блокировки хакерских атак.

Официальный курс евро вместо этого составляет 44,48 гривны. То есть, цена упала на 8 копеек.

По состоянию на 12 ноября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,29 гривны,

евро – 43,99 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 7 ноября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,20 гривны, продажа – по 41,60 гривны,

покупка – продажа – На черном рынке: покупка – 41,57 гривны, продажа – по 41,63 гривны,

покупка – продажа – В обменниках: покупка – 41,12 гривны, продажа – 41,61 гривны.

Что будет с курсом валют накануне "черной пятницы"

Как рассказал в комментарии 24 Каналу банкир Тарас Лесовой сообщил, что приближение праздников будет побуждать граждан совершать покупки уже сейчас. А это, свою очередь, может повлиять на валютный рынок в ноябре.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Мы находимся на пороге скидочных "черных пятниц", рождественско-новогодних праздников, что положительно скажется на балансе спроса и предложения. Ведь часть граждан будет покупать валюту, а часть граждан будет тратить валюту, обменивая ее на гривну для осуществления запланированных покупок.

Впрочем, по словам банкира, результаты выборов в США вряд ли существенно повлияют на курс доллара к гривне. Однако от того, кто станет президентом, может зависеть соотношение доллара и евро.