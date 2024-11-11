Офіційний курс 11 листопада

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,29 гривні. Тобто ціна валюти знизилась на 6 копійок проти 8 листопада.

Читайте також: МВФ розпочав нову місію на території України

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Офіційний курс євро натомість становить 44,48 гривні. Тобто, ціна впала на 8 копійок.

Станом на 12 листопада курс НБУ буде такий:

долар – 41,29 гривні,

євро – 43,99 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 7 листопада курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,20 гривні, продаж – по 41,60 гривні,

купівля – продаж – На чорному ринку: купівля – 41,57 гривні, продаж – по 41,63 гривні,

купівля – продаж – В обмінниках: купівля – 41,12 гривні, продаж – 41,61 гривні.

Що буде з курсом валют напередодні "чорної пʼятниці"

Як розповів у коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий повідомив, що наближення свят спонукатиме громадян здійснювати покупки вже зараз. А це, своєю чергою, може вплинути на валютний ринок у листопаді.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми перебуваємо на порозі знижкових "чорних п’ятниць", різдвяно-новорічних свят, що позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок.

Втім, за словами банкіра, результати виборів у США навряд чи істотно вплинуть на курс долара до гривні. Однак від того, хто стане президентом, може залежати співвідношення долара та євро.