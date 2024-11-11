Чи готова Україна до роботи з МВФ

Україна уже виконала більшість критеріїв програми. При цьому, деякі маяки були реалізовані достроково, повідомляє 24 Канал з посиланням на Ярослава Железняка.

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Однак, у МВФ усе ж можуть виникнути питання. Зокрема, відносно податкового закону.

Ярослав Железняк Перший заступник керівника Комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики А ось цікаво як наша влада буде пояснювати, що вже 28-мий день податковий закон не підписаний.

Як зазначає Железняк, утвердити цей закон українська влада обіцяла ще у вересні. Однак, президент досі не підписав законопроєкт.