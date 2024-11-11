Курс валют у банках

Станом на ранок 11 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (без змін проти 8 листопада) та продаж по 41,60 гривні (-10 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,30 гривні (-5 копійок), а продаж по 44,95 гривні (-5 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,57 гривні (+2 копійки), а продати по 41,63 гривні (+3 копійки).

(+2 копійки), а продати по (+3 копійки). Купівля євро по 44,70 гривні (-15 копійок), а продаж по 44,90 гривні (-16 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 41,12 гривні (+22 копійки), а продають по 41,61 гривні (+2 копійки), за даними finance.ua.

(+22 копійки), а продають по (+2 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 44,34 гривні (-4 копійки), а продають по 45,02 гривні (-24 копійки).

Що буде з курсом євро після перемоги Трампа

Економіст Данило Монін у коментарі для 24 Каналу пояснив, що НБУ встановлює курс євро залежно від міжнародного курсу долара до євро. Відповідно, очікується, що курс євро може знизитися на 1–2%.

Водночас Bloomberg повідомляє, що євро вже впав на 2,1%, що є найбільшим зниженням валюти з 2016 року. Банки ABN Amro, ING та Manulife попереджають, що падіння продовжуватиметься в наступні місяці.