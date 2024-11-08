Курс валют у банках

Станом на ранок 8 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 7 листопада) та продаж по 41,70 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,35 гривні (-35 копійок), а продаж по 45,00 гривні (-40 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-5 копійок), а продати по 41,60 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продати по (-5 копійок). Купівля євро по 44,85 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,06 гривні (-1 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по: 40,90 гривні (+2 копійки), а продають по 41,59 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.

(+2 копійки), а продають по (-7 копійок), за даними finance.ua. Євро купують по 44,38 гривні (+25 копійок), а продають по 45,26 гривні (+20 копійок).

Який буде курс валют перед "чорною пʼятницею"

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що ситуація на міжбанку буде без надмірних пожвавлень, а курсові показники незначно змінюватимуться. Водночас на готівковому ринку курси формуються на основі міжбанківського показника, тому вони будуть залишаться максимально близькими до міжбанківських.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми перебуваємо на порозі знижкових "чорних п’ятниць", різдвяно-новорічних свят, що позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок.

Разом з цим банкір зазначив, що святкова реклама стимулює громадян робити покупки заздалегідь, що також може вплинути на валютний ринок у листопаді.