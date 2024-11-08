Курс валют у банках
- Станом на ранок 8 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані Мінфіну, купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 7 листопада) та продаж по 41,70 гривні (без змін).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Купівля євро відбувається по 44,35 гривні (-35 копійок), а продаж по 45,00 гривні (-40 копійок).
Курс на чорному ринку
- Купити долар можна в середньому по 41,55 гривні (-5 копійок), а продати по 41,60 гривні (-5 копійок).
- Купівля євро по 44,85 гривні (+5 копійок), а продаж по 45,06 гривні (-1 копійка).
Курс в обмінниках
- Долари купують обмінники по: 40,90 гривні (+2 копійки), а продають по 41,59 гривні (-7 копійок), за даними finance.ua.
- Євро купують по 44,38 гривні (+25 копійок), а продають по 45,26 гривні (+20 копійок).
Який буде курс валют перед "чорною пʼятницею"
Банкір Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу розповів, що ситуація на міжбанку буде без надмірних пожвавлень, а курсові показники незначно змінюватимуться. Водночас на готівковому ринку курси формуються на основі міжбанківського показника, тому вони будуть залишаться максимально близькими до міжбанківських.
Ми перебуваємо на порозі знижкових "чорних п’ятниць", різдвяно-новорічних свят, що позитивно позначиться на балансі попиту та пропозиції. Адже частина громадян купуватиме валюту, а частина громадян витрачатиме валюту, обмінюючи її на гривню задля здійснення запланованих покупок.
Разом з цим банкір зазначив, що святкова реклама стимулює громадян робити покупки заздалегідь, що також може вплинути на валютний ринок у листопаді.