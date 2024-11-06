Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Курс євро НБУ встановлює відповідно до міжнародного курсу долар-євро. Тому курс євро має подешевшати на 1 – 2%.

Водночас Bloomberg повідомляє, що євро вже впав на 2,1%. Це є найбільшим зниженням валюти з 2016 року. Зокрема, Банки ABN Amro, ING та Manulife попереджають, що це падіння продовжуватиметься протягом наступних місяців.

Зауважте! Політика Трампа, яка може сприяти інфляції та обмежити здатність Федеральної резервної системи США знижувати ставки, можуть ще більше ускладнити економічну ситуацію в Європі.

Щобільше, же скоро євро може зрівнятися у ціні з доларом. Зокрема, агенція JPMorgan вважає, що у разі повного контролю республіканців євро може досягти паритету з доларом: курс євро до долара може знизитися до 1,05 долара.