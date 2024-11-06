Даниил Монин
Эксперт Украинского института будущего
Курс евро НБУ устанавливает в соответствии с международным курсом доллар-евро. Поэтому курс евро должен подешеветь на 1 – 2%.
В то же время Bloomberg сообщает, что евро уже упал на 2,1%. Это является самым большим снижением валюты с 2016 года. В частности, Банки ABN Amro, ING и Manulife предупреждают, что это падение будет продолжаться в течение следующих месяцев.
Заметьте! Политика Трампа, которая может способствовать инфляции и ограничить способность Федеральной резервной системы США снижать ставки, могут еще больше осложнить экономическую ситуацию в Европе.
Более того, же скоро евро может сравняться в цене с долларом. В частности, агентство JPMorgan считает, что в случае полного контроля республиканцев евро может достичь паритета с долларом: курс евро к доллару может снизиться до 1,05 доллара.
Какой курс евро в Украине сегодня По состоянию на утро 6 ноября, официальный курс евро в Украине составляет 45,15 гривны. В банках покупка евро происходит по 44,80 гривны, а продажа – по 45,50 гривны. В то же время в обменниках евро покупают по 44,66 гривны, а продают – по 45,49 гривны, а на черном рынке покупают по 45,03 гривны, а продают по 45,38 гривны.