Станом на ранок 7 листопада, як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,20 гривні (-5 копійок проти 6 листопада) та продаж – по 41,70 гривні (без змін).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,70 гривні (-10 копійок), а продаж – по 45,40 гривні (-10 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,60 гривні (-5 копійок), а продати – по 41,65 гривні (-5 копійок).

(-5 копійок), а продати – по (-5 копійок). Купівля євро по 44,80 гривні (-23 копійки), а продаж по 45,07 гривні (-31 копійка).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,88 гривні (-18 копійок), а продають – по 41,66 гривні (-1 копійка), за даними finance.ua.

(-18 копійок), а продають – по (-1 копійка), за даними finance.ua. Євро купують по 44,13 гривні (-30 копійок), а продають – по 45,06 гривні (-10 копійок).

Яку валюту варто купляти після перемоги Трампа

Як пояснює для 24 Каналу експерт Ілля Несходовський, вступ у повноваження для Дональда Трампа відбудеться тільки в січні наступного року.

Ілля Несходовський Керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" Тому говорити про те, що якимось чином, зміниться політика – не відповідає дійсності. Бо, іншими словами, політика США буде така сама, як мінімум на найближчий час, тобто якісь радикальні речі не змінюються.

За словами експерта, виходячи з його першого терміну й того, які рішення були прийняті, США будуть активно змінювати незалежність від поставки зовнішніх ресурсів.

І в цьому ключі, звичайно, це буде формувати укріплення долара, те, що ми зараз спостерігаємо, стосовно інших валют, зокрема євро,

– додає Несходовський.

Водночас як радить економіст Данило Монін у коментарі 24 Каналу, загалом у довгостроковому зберіганні зараз рекомендуються заощадження саме у доларах США, ніж у євро.