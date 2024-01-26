Як зазначає Bloomberg, Європейська комісія аргументує таке рішення тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, зможуть знайти альтернативні джерела постачання у разі припинення поставок. Зокрема, мовиться про Австрію та Словаччину.

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Транзит російського газу через Україну не продовжуватимуть

В американському інформагенстві повідомили, що Єврокомісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, які можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди. Серед них – моделювання потужностей інших трубопроводів, таких як "Турецький потік", щоб допомогти компенсувати будь-який дефіцит.

За даними джерел Bloomberg, Єврокомісія обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Один зі співрозмовників визнав, що для країн і компаній, які мають контракти на період після 2024 року, все ще можуть існувати способи забезпечити постачання газу через Україну.

Одним із варіантів полягає у тому, щоб Росія постачала газ до українського кордону, а потім суб’єкт ЄС укладав угоду з оператором газотранспортної системи Києва про транспортування сировини до Австрії, Словаччини чи Чехії,

– йдеться в матеріалі видання.

Зазначається, що саме три вищезгаданих держави є найбільш залежними від поставок з Москви.

"Газпром" може обійти заборону

Днями Україна заперечила ймовірність перегляду транзитної угоди з Росією після заяви скандального прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про таку можливість.

Втім, навіть попри відсутність ухвалення нової угоди існує ризик того, що "Газпром" збереже постачання для бажаючих покупців з ЄС, забронювавши короткострокові потужності в Україні. Це опція, якою російська компанія може скористатися через відповідні аукціони.

Після початку повномасштабної війни ЄС дав чітко зрозуміти, що держави-члени повинні прагнути зменшити свою газову залежність від Москви. Водночас здійснювати це не вдаючись до санкцій проти країни-агресорки, яка є другим найбільшим постачальником скрапленого природного газу після США.

Все ж Україна досі залишається ключовим маршрутом транспортування газу, навіть попри те, що з травня 2022 року фактичні потоки транзитного трубопроводу становлять менше ніж 40% від законтрактованих обсягів.

Зазначимо, що раніше видання Bloomberg повідомляло, що зараз країни Європи шукають альтернативні енергоджерела. Зокрема, збільшується кількість сонячних батарей та вітряних труб.