Які перспективи нової свердловини

26 січня відбувся офіційний запуск нової розвідувальної свердловини підприємством "Укргазвидобування". Очікувані об'єми видобутку – 250 тисяч кубометрів газу на добу.

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На цьому родовищі це вже 10 свердловина. При цьому усі вони демонструють високі об'єми видобутку, повідомляє виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

Олег Толмачев Виконувач обов’язків гендиректора "Укргазвидобування" По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння.

Відкрита свердловина має проєктну глибину 3 950 метрів. Її буріння проводили спеціалісти "Укрбургаз".

Чи відкриватимуть нові свердловини далі

Толмачев уточнив, що спеціалісти продовжують подальше вивчення цього родовища. Завдяки впровадженню нових технологій та інженерних інновацій, видобуток сировини може збільшитись.

До цього, у грудні 2023 року було введено ще 2 високодебітні свердловини. Об'єми видобутку газу з них зараз сягають 200 тисяч кубометрів на добу.