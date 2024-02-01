Журналисты The Wall Street Journal рассказали, что венгерскому правительству пригрозили последствиями в случае непринятия выделения помощи Украине. Это происходит на фоне беспокойства по поводу развития ситуации на фронте.

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Венгрии сделали предупреждение о помощи Украине

Авторы материала отметили, что лидеры блока собираются вернуться в Брюссель и 1 февраля будут пытаться договориться о пакете в 50 миллиардов евро, который обеспечит Киеву критическую бюджетную поддержку для оплаты основных услуг в течение следующих четырех лет. Без одобрения ЕС Украина может начать не иметь средств для покрытия зарплат и пенсий.

Сейчас дипломаты ЕС говорят о том, чтобы лишить Венгрию некоторых прав голоса и задержать дополнительные бюджетные средства ЕС из Будапешта, если Орбан снова заблокирует помощь Украине,

– отметили в издании.

Кроме того, по словам журналистов, что европейские лидеры все больше опасаются, что усиление России и несвоевременное обеспечение Украины помощью поставит под угрозу их собственную безопасность.

Накануне саммита в четверг европейские дипломаты заявили, что блок рассматривает различные варианты, чтобы заставить Орбана поддержать пакет помощи.

"Один из них – это процесс ЕС, который позволяет стране лишить права голоса по вопросам ЕС и определенного финансирования ЕС, если она не соблюдает верховенство права. Для этого понадобится поддержка всех 26 других лидеров ЕС, требование, которое требует полных усилий, несмотря на то, что, по словам европейских дипломатов, растет гнев в блоке из-за подхода Орбана к войне в Украине", – отметили в издании.

В то же время у ЕС есть и другие способы прижать Венгрию. В частности, Европейская комиссия задержала более 20 миллиардов евро бюджетной помощи Будапешту из-за беспокойства относительно коррупции и демократических стандартов. Чтобы разблокировать деньги, Комиссии понадобится поддержка правительств ЕС, которые могут поставить под угрозу решение Венгрии по Украине.

В свою очередь венгерские чиновники говорят, что их не будут шантажировать. Они отмечают, что могут одобрить пакет помощи, но только если выделение средств будут обсуждать ежегодно и если ЕС даст им больше времени, чтобы потратить свои пока заблокированные деньги ЕС. В то же время представители ЕС обсуждают резервный план, который может предоставить Украине 18 миллиардов евро, чтобы помочь ей в течение этого года.

Европейские чиновники принимают решение в важный момент

По словам журналистов, дебаты по пакету помощи происходит в тот момент, когда европейские чиновники меняют свой взгляд на конфликт в Украине.

Поскольку Россия начинает наступление, европейские чиновники начинают говорить гораздо резче, чтобы сплотить поддержку Украины.

Запад должен поддерживать Украину не только ради морального оправдания, как все чаще утверждают официальные лица, но и из холодных собственных интересов: чтобы предотвратить превращение России как мощного военного оружия, которое могло бы атаковать страны НАТО, если поддержка Альянса США упадет,

– пишут авторы материала.

Однако новые аргументы базируются на концепциях, которые большей части Европы не приходилось серьезно рассматривать в течение трех десятилетий мира: по сдерживанию войны и поддержанию баланса сил на континенте.

Беспокойство относительно будущих обязательств Вашингтона перед НАТО, если бывший президент Дональд Трамп вернется в Белый дом, усиливает опасения относительно военной угрозы со стороны реваншистской России.

Для соседей России – Польши и стран Балтии – такая переоценка не нужна. Столетия российского, а впоследствии и советского господства означают, что официальные лица этих стран иногда не могут скрыть своего разочарования из-за неспособности других европейских стран воспринять серьезно угрозу со стороны Кремля.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, в январе Валдис Домбровскис, бывший премьер-министр Латвии, ныне являющийся вице-президентом Европейской комиссии, призвал своих коллег серьезно отнестись к плакатам, которые появились в России накануне мартовских президентских выборов с заявлениями: "Россия границы нигде не заканчиваются". На других билбордах было написано: "Аляска наша!".