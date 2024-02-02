Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Він пояснив, яким чином вдалося переконати Віктора Орбана, який раніше блокував це рішення.

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Тиск на Орбана

На думку Валерія Клочка, на Орбана подіяло декілька факторів. На сьогодні угорський прем'єр чітко усвідомлює неспроможність Росії здійснювати успішні операції в Україні. У свою чергу ЄС розробляв кілька паралельних сценаріїв щодо фінансування України.

"По-перше, було укладено рішення (неформалізоване) про виділення Україні понад 21 мільярд фіндопомоги різними країнами Європи. По-друге – створення спеціального військового фонду, за який вчора теж проголосували, але ще немає рішення. Він матиме 20 мільярдів фінансування. І по-третє – економіка Угорщини. Орбан розуміє, що без дотацій ЄС у нього будуть дуже великі проблеми. Принаймні за попередні роки Угорщина так і не продемонструвала процвітаючого руху вперед", – пояснив аналітик.

Крім цього, після голосування угорський премєр зробив заяву, де все виставив у світлі "перемоги Угорщини", мовляв країна не виділятиме гроші для України і контролюватиме виділені фінанси.

"Європа просто не переносить на дух Орбана. Проти кожного політика знайдеться інструмент впливу і в такому випадку "чорні теки" дістають. Якщо це було зроблено у цьому випадку, то це правильно. Треба було продемонструвати Орбану, що не тільки він може шантажувати, а якщо постане питання – його "помножать на нуль". Тому він змушений був виходити до своєї аудиторії і говорити все це", – додав Клочок.

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